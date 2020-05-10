رئيس الوزراء البريطاني يعلن تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، أن حكومة بلاده تبدأ عملية تدريجية لرفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" مع تبني خطة تحذير من المرض تضم 5 درجات خطورة.

كما أعلن جونسون عن خطة جديدة للتعامل مع كورونا المستجد، مشيرا إلى خطة من 5 مراحل لمواجهة كورونا المستجد، وقال جونسون: أقمنا نظام إنذار جديد للتعرف على عدد إصابات فيروس كورونا.

وأوضح أن نظام الإنذار الجديد يتضمن 5 مراحل لتحديد مستوى انتشار الوباء، مضيفا: "ليس لدينا خيار سوى السيطرة على فيروس كورونا".

وأشار جونسون، إلى أن أزمة فيروس كورونا كلفت بريطانيا خسائر اقتصادية كبيرة، معلنا أن خطته ستعرض على البرلمان غدا الاثنين، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال جونسون: في يوليو المقبل قد نعيد فتح الخدمات العامة للمواطنين إذا انخفض عدد الإصابات بشكل كبير، موضحا، أنه في يونيو المقبل قد نسمح بفتح المتاجر وإعادة الأطفال إلى المدارس.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أنه من يوم الأربعاء المقبل سيسمح للمواطنين بممارسة التمارين الرياضية والتعرض للشمس، وأشار جونسون، إلى أن على البريطانيين تجنب استخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان.

وتابع جونسون قائلا: بدأنا تحقيق أهدافنا من خطة محاصرة فيروس كورونا.