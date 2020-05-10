بريطانيا تعترف بإرسال 50 ألف عينة للكشف عن كورونا للولايات المتحدة

قال وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، اليوم، إن بريطانيا اضطرت لإرسال عينات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد للولايات المتحدة لتحليلها بعد أن واجهت مشكلة في أحد معاملها، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وكانت صحيفة "صنداي تلغراف"، ذكرت أن 50 ألفا من عينات الكورونا أُرسلت بطائرات خاصة الأسبوع الماضي للولايات المتحدة.

ولدى سؤاله عن التقرير، خلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، قال جنريك "كانت هناك مشكلة في أحد معاملنا ونفذنا خطتنا الطارئة وتقضي بإرسال بعض العينات للولايات المتحدة لتحليلها هناك".

وأضاف: "هذا يتسق تماما مع الخطط التفصيلية التي نشرتها وزارة الصحة سلفا".

وتظهر أحدث بيانات من وزارة الصحة أن إجمالي عدد الفحوص بلغ 1.728.443 بما فيها 96.878 فحصا في الثامن من مايو.

وتقول الوزارة، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 215260 بينما بلغ عدد الوفيات حتى الآن 31587 وهو ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة التي يقطنها خمسة أمثال سكان بريطانيا تقريبا.