8 بوبات تعقيم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن توفير وتشغيل عدد 8 بوابات تعقيم لمقار العمل للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

وقال "خالد"، اليوم، إن الكابينة عبارة عن جهاز يستخدمه الأفراد قبل دخولهم إلى المباني المختلفة، وتعقيم هؤلاء الأفراد بالأيدي أو الملابس والإجزاء الظاهرة من الجسم للتخلص من أى ميكروبات أو بكتيريا أو فيروسات وذلك قبل الدخول إلى المبانى لضمان عدم نقل العدوى ولضمان التعقيم الكامل.

وأضاف أن الشركة أنهت أعمال شراء وتركيب عدد 8 كبائن تعقيم ليتم تغطية جميع مقرات الشركة وجميع مراكز خدمة العملاء والأمكان التى بها تعامل مباشر مع المواطنين والمحطات الكبرى على مستوى الشركة حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين.

جدير بالذكر أن الشركة وفرت بخاخات وكمامات وقفازات لجميع العاملين بالشركة بالإضافة إلى توفير بخاخات تحتوى على مواد مطهرة بجميع مكاتب ومقرات الشركة وتعليق لوحات إرشادية فى مقرات الشركة حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.