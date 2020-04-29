أكاديمية النقل البحري تهدي 3 كبائن تعقيم لمحافظة الإسكندرية

أهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري محافظة الإسكندرية، اليوم، ثلاث كبائن تعقيم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس المستجد.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وبإشراف عميد مجمع خدمة الصناعة الدكتور عصام البكل، ومجموعة "APIC" شركة الاسكندرية للمشروعات، وفي حضور نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور إبراهيم نجم.

وشهد تجربة كبائن التعقيم محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والذي قام بنفسه بتجربتها، حيث أشاد بجودة المنتج.

كما أهدت الأكاديمية كبائن تعقيم لمجموعة من المنشآت الحيوية والأجهزة المعنية بالمحافظة.