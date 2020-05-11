مسلسل شاهد عيان الحلقة 17.. مقتل صديق الرداد بالسجن وشكوك حول ندى

تبدأ الحلقة السابعة عشر من مسلسل شاهد عيان، بنفي ندى "هنا شيحة" لخديجة ابنتها، حيث قالت إنها ابنة عمر "حسن الرداد" من زوجة أخرى قبلها، وتلفيق الاتهام إلى أبو حماد، بعد تخويفه لعمر بالسجن عن هذا الأمر، وهو ما يثير غضب عدنان، الذي يوبخه ويحذره من تكرار ذلك الخطأ مجددا.

تثير ندى أيضا شكوك عدنان الذي يرسل رجاله لتفتيش غرفتها ويتقصى بشأن جلال، رجل وهيب "محمد لطفي" في مصر الذي مازال مختفيا.

بينما ينهي عمر فترة العقوبة المضاعفة التي يقضيها في السجن جراء محاولته للهروب، وفور خروجه يخبر صديقه زيدان برغبته في إعادة الفرار مجددا، فيما يتحول إلى شخصا مشهورا ومحبوبا بين المساجين الذين يتهاتفون للتعرف والتقرب إليه.

ولكنه أثناء ذلك يتعرض لمحاولة هجوم واعتداء بالضرب من اتباع وهيب الذي يتمكن من التفوق عليهم، وفي الوقت نفسه يحاول بلطجي السجن التدبير للانتقام منه وإرهاب زيدان الذي يرفض مساعدته، ليقتله عقب ذلك.

وبالتزامن مع ذلك في مصر، تحاول ليلى "بسمة" معرفة حقيقة الرقم الخاص الذي يرسل لها الرسائل التحذيرية السابقة بشأن تفجير المدرسة، إلا أن كريم ابنة خالة عمر يخبرها بأن ذلك الرقم مشفر تماما، وعقب ذلك يخبرها راجح "وليد فواز" بأن عمر سيجرى ترحيله إلى مصر قريبا، ولكنها مازالت ثائرة ضده كونه تركها بمفردها طوال شهر.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.