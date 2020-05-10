مصدر بالصحة: نجاح تجربة العلاج بالبلازما على أول مريض وحالته تتحسن

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس الكورونا المستجد من بلازما المتعافين وذلك لعلاج الحالات الحرجة.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن التجربة نجحت على أول مريض وحالته بدأت في التحسن وسيخرج من مستشفى العزل في وقت قريب وسيتم الإعلان عنه، لافتا إلى أن الوزارة حاليا تعمل على التوسع في استخدام بلازما المتعافين بعدد من المصابين بعد نجاح التجربة، مشيرا إلى أن استخدام بلازما المتعافين تتم عن طريق بروتوكلات علمية محددة تسير الوزارة على خطاها.

وأوضح المصدر أن البلازما تستخدم في علاج الحالات الحرجة وهي نوعين، حالات شديدة تعاني من ضيق في التنفس ولا تصل لمرحلة استخدام أجهزة التنفس الصناعي، والنوع الآخر وهي التي تستخدم أجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف أن العلاج بالبلازما عبارة عن أخذ أكياس من الدم، وفصل البلازما التي تحتوي على أجسام مضادة للفيروس ثم يتم التأكد أن هؤلاء الأشخاص الذين جرى أخذ الدم منهم غير مصابين بأمراض أخرى، من خلال التحاليل التي تجرى لهم ثم تبدأ استخدام البلازما.

وأكد المصدر أن مصر لديها رصيد ناجح في عملية نقل البلازما وتأتي هذه العملية ضمن خطة الدولة لإيجاد علاج للمصابين بالفيروس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم 2075 متعافيا

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.