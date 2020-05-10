براج.. تدنيس موقع تمثال المارشال كونيف قائد تحرير التشيك من النازية

أقدم مجهولون الليلة الماضية على تركيب مقعد مرحاض بطول مترين من البوليسترين على قاعدة تمثال المارشال السوفيتي إيفان كونيف، الذي أزيل مؤخرا من أحد ساحات المدينة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

وفي الصباح أثار اكتشاف هذا التصرف ضجة كبيرة في العاصمة التشيكية، حيث أدانه أوندج كولا رئيس بلدية منطقة براج 6، قائلا: "لا يمكن أن يتصرف بهذا الشكل وبهذه الطريقة في ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، سوى أصحاب الرؤوس المعبأة بالبراز".

وتمت إزالة مقعد المرحاض، ولكن الاستياء والمرارة بقيت في النفوس ووصلت أصداؤها إلى روسيا.

وأعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا عن استيائهم الشديد من هذا الفعل، الذي يدنس ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى ودعوا إلى الامتناع عن السياحة في التشيك ومقاطعة البضائع والمنتجات التشيكية في روسيا.

وتمت إزالة تمثال المارشال كونيف في 3 أبريل الجاري، بقرار من بلدية المنطقة رقم 6 في العاصمة التشيكية.

وكانت القوات السوفيتية حررت براج من النازيين في 9 مايو 1945، بعملية وصفت بالجراحية، حيث أمر المارشال إيفان كونيف باقتحام المدينة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وعدم استخدام المدفعية والقنابل حفاظا على معالمها التاريخية، التي بقيت شاهدة بفضله وجنوده حتى اليوم.