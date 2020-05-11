بعد قرار صرفها في 1 يوليو.. تعرف على شروط صرف العلاوات الخمس

وجّهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبدء في الاستعدادات اللازمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.

وأكدت القباج فى بيان لها، أمس، أنّها وجّهت مسؤولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون المشار إليه، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتبارا من أول يوليو 2020 دون تأخير.

وفيما يلي ترصد "الوطن" في نقاط المستفيدين من حكم العلاوات الخمس وأهم شروط حصولهم عليها:

_ تكليف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، فضلا عن زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالي المقبل، وبذلك يصبح إجمالي العلاوات 6.

_ يقدر عدد المُستفيدين من حكم إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، بأكثر من مليوني صاحب معاش.

_ يستحق العلاوات الخمس الأشخاص أو الموظفون الذين خرجوا على المعاش في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015، لأنه في عام 2006، أوقفت الحكومة ضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي الخاص بأصحاب المعاشات بعد الخروج في سن المعاش .

أما بالنسبة للشروط الواجب توافرها فهي:

ـ أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.

ـ يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه.

ـ تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

ـ بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.