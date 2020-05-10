ضبط أمين مخزن سابق بكفر الشيخ استولى على دقيق مدعم بـ235 ألف جنيه

تمكن رجال مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس المباحث، بالاشتراك مع إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، من ضبط أمين مخزن دقيق "فوه" السابق لقيامه بالاستيلاء على كميات من الدقيق المدعم بقيمة 235 ألف جنيه.

وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء هيثم عطا، مدير إدرة البحث الجنائي بكفر الشيخ، عن وجود مخالفات جسيمة ارتكبها أمين مخزن دقيق مركز فوه السابق، فوجه رئيس مباحث التموين لفحص الأمر. وأكدت تحريات العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ صحة المعلومات، وتبين قيام أمين المخزن خلال فترة عمله بالمخزن من استغلال وظيفته والتلاعب في سندات وبيانات المحاسبات الشهرية، وتمكن من خلال تلك المخالفات من الاستيلاء على كمية كبيرة من الدقيق المدعم بلغت 624جوال دقيق بقيمة 235 ألف جنيه، وتم القبض عليه. وحرر رجال الشرطة تحت إشراف اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، محضر بالواقعة، و تم إحالته إلى النيابة للتحقيق.