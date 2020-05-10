يسرا تكتشف حقيقة قتل فرح لهشام ضمن أحداث الحلقة الـ17 من خيانة عهد

شهدت أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل خيانة عهد، وجود يسرا وهنادي مهنا بالمقابر لزيارة هشام، وكلاهن يبكيان.

وتضمنت الحلقة تهديد جومانا مراد لفرح، بعد أن اتصلت بها ولم ترد عليها، فأرسلت لها رسالة بأنها لابد أن تأتي لمنزلها الساعة 12، ومعها أموال حتى لا تحكي لعهد، وبالفعل أتت فرح في المعاد المحدد وتحت الحاح جومانا مراد، اعترفت بفعلتها والسبب الحقيقي وراء قتلها لهشام، وبعد أن غادرت فرح ظهرت عهد لتصدم بما سمعته من شقيقتها في منزل جومانا.

كما ظهر بيومي فؤاد متأثرا برحيل هشام، وكذلك بحثت يسرا عن الدواء الذي كانت تحقنة فرح لنجلها هشام، واتصلت بالطبيب المعالج لتعرف منه طبيعة الدواء، ليخبرها أنه مخدرات.

كما يكتشف مروان شقيق عهد خلال الحلقة، اتفاق زوجته عبير صبري "نادية" على الإيقاع به وتصويره في وضع مخل.

مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا وبيومي فؤاد وحلا شيحة وعبير صبري وهنادي مهنا وخالد أنور وخالد سرحان.