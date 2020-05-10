استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 746

استقرت أسعار الذهب بنهاية معاملات اليوم في الأسواق المحلية والعالمية، ويرجع ذلك إلى إغلاق البورصة العالمية اليوم، وسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر سعر 764 جنيهًا، وهو نفس سعر تعاملات صباح اليوم

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم الأحد، والتي شهدت استقرار، كما بتعاملات صباح اليوم.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 850 و853 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 744 و746 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 638 و639 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و968 جنيها.