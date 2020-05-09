الذهب يتراجع جنيها واحدا بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ746 جنيها

شهدت أسعار الذهب خلال الآونة الأخيرة، تذبذبات عدّة بين ارتفاع وانخفاض في سعر المعدن النفيس، ما جعل المقبلين على شرائه، في حرص على متابعة يومية، لمستجدات أسعاره.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم السبت، والتي شهدت تراجعًا طفيفًا مقارنة بتعاملات صباح اليوم.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا في نهاية تعاملات اليوم السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 850 و853 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 744 و746 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 638 و639 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و968 جنيها.