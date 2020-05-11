خالد أنور: جلست مع أصدقائي المتعافين من الإدمان وقت التحضير

أعرب خالد أنور، عن سعادته بالعمل مع الفنانة يسرا فى مسلسل «خيانة عهد»، واصفاً نفسه بأنه من المحظوظين لعمله مع كبار النجوم فى مصر، لعل أبرزهم عادل إمام، الذى يعد الوقوف أمامه متعة كبيرة، مشيراً إلى أنّ الوقوف أمام الكبار جعله يكتسب عدداً كبيراً من الخبرات فى بداية مشواره، قائلاً: «تعلمت من يسرا الكثير، على المستوى الأخلاقى والفنى، وكنت أستغل كل موقف يجمعنى بها، لاستغلال خبراتها فى التمثيل، إذ كانت تنصحنى بالقراءة الجيدة للورق المقدم لى ومحاولة انتقاء أدوار قيّمة وذات رسالة».

وقال «أنور» لـ«الوطن» إنه يؤدى شخصية «هشام» فى «خيانة عهد»، وهو بمثابة ضحية لتحكم والدته به ورغبتها فى السيطرة التامة عليه، لذلك انجرف وراء المؤثرات الخارجية من إدمان وعلاقات غير مشروعة انتهت به إلى الموت، لافتاً إلى أنه استعد جيداً لتجسيد دور شاب مُدمن، حيث كان يُجالس عدداً من أصدقائه المتعافين من الإدمان فى الفترة الأخيرة، بشأن معرفة إحساسهم الداخلى وكيفية تأثير المخدر عليهم لكى يصلوا إلى التشنّجات وغيرها من المؤثرات التى تظهر على المدمن، «الدور بمثابة رسالة إلى الشباب، وما تعرّضت له فى المسلسل، من الممكن أن يتعرّض له أى شاب فى الحياة العادية إن لم ينتبه جيداً».

وعن المشاهد الصعبة التى واجهته، فقال إنه يوجد الكثير من المشاهد الصعبة، لكن أبرز مشهد، هو الذى جمعه بـ«يسرا» عندما اكتشفت أنه مدمن وحاولت منعه من النزول وكانت توجد به حركة وشد وجذب كبيرة لدرجة أن يسرا بعد انتهاء المشهد «كنا بننهج»، لأنه يوجد به مجهود كبير للغاية. أما عن المشاهد بينه وبين يسرا، فأكد أنه كانت هناك مساحة من الارتجال بينهما، وساعدهما عليها المخرج سامح عبدالعزيز.

وعن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الشركة المنتجة، أكد أن شركة «العدل جروب» اتّخذت الكثير من الإجراءات كتعقيم أماكن التصوير وتوزيع الماسكات والقفازات على فريق العمل، بالإضافة إلى تخفيف المجاميع، حيث توجد مشاهد تم تعديلها، وعلى سبيل المثال كان هناك مشهد من المقرر أن يكون فى أحد «الكافيهات»، وتم الاتفاق مع المخرج سامح عبدالعزيز والمؤلف على أن يتم تغيير الكافيه، وتم تصويره فى السيارة، وذلك حفاظاً على الأرواح.

وعن صعوبة التصوير فى ظل هذه الأزمة، قال إنه كان هناك الكثير من الصعوبات، لأن شعور الخوف يتملك منهم جميعاً.