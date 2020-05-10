محلل: الإصلاح الاقتصادي ساهم في تقليل آثار جائحة كورونا

توقع المحلل الاقتصادي نعمان خالد، موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض مبدئي بقيمة 2.8 مليار دولار كأداة أولية للتمويل السريع، مشيرا إلى أن الموافقة جرت مسبقا، وغدا سيجرى وضع إجراء شكلي أو برتوكولي لإقرار النهائي بالموافقة.

وقال نعمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، إن خسائر الاحتياطات النقدية للبلاد على مدار 3 أشهر منذ بداية جائحة كورونا طبيعية وتحدث في كل دول العالم.

وأكد نعمان أن البنك المركزي حرص على اتخاذ سياسات مهمة من شأنها تعظيم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، في ضوء أن كثير من القطاعات متغيرة وتتأثر بالأحداث مثل السياحة، مشددا أنها تسمى احتياطي لمساندة الدولة في أوقات الحاجة.

وأوضح نعمان أن مفاوضات الدولة مع الصندوق ليست وليدة اللحظة بسبب كورونا فقط، فمع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية 2019، كانت هناك مفاوضات على برنامج فني جديد فقط، دون تمويل لكن مع الجائحة جرى توسع تلك المفاوضات لتكون تمويل بنفس الأداة وبرنامج فني أيضا.

وأشار نعمان إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة من أفضل الدول في مقاومة أثار تداعيات كورونا أكثر من الدول الأخرى، مشددا على أن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي لن ينجم عنه إجراءات تمس المواطن.