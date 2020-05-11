إزالة 2659 حالة تعدٍ خلال شهر.. أسيوط تنفذ مبادرة حق الشعب بخطة خماسية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنفيذ إزالة لـ 2659 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية على مستوى المحافظة بإجمالي مساحة 950 ألفا و675 مترا، بالإضافة إلى 181 فدانا و11 قيراطا و11 سهما، وذلك خلال الفترة من 5 أبريل الماضي وحتى 5 مايو الجاري، "الوطن" تبرز خطة محافظة أسيوط الخماسية في تنفيذ مبادرة حق الشعب..

1- أكد محافظ أسيوط أن المحافظة وضعت خطة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة التعدي على أراضي الدولة من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

2- شدد سعد على استمرار حملات الإزالة دون توقف بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالتصدى لهذه التعديات وإزالتها فورًا، مشيراً إلى إحالة جميع المخالفات إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" في ظل قانون الطوارئ وطبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

3- كلف المحافظ كلا من المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ إلى حملات الإزالة بحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة لحملات الإزالة بمراكز الجنوب والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة لحملات الإزالة بمراكز الشمال بمشاركة رؤساء المراكز ونواب ومساعدي رؤساء المراكز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لكل مركز.

4- شدد محافظ أسيوط على إزالة كافة التعديات على الأراضي ومخالفات البناء والتصدي لها بكل قوة وحسم من خلال تكثيف لحملات الرصد لأي مخالفة والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والرقعة الزراعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين والمخالفين دون تهاون أو تقاعس موضحاً أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة في أرض خصبة صالحة للزراعة فضلاً عن أهمية أراضي أملاك الدولة.

5- أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها.