"تعليم الوادي الجديد": تسلمنا 10551 بحثا ورقيا وإلكترونيا خلال يومين

تسلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، 10551 بحثا إلكترونيا وورقيا من طلبة المحافظة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس" الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس-بلاط".

وقال صلاح ميرغني، مدير عام التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن إجمالي ما جرى تسليمه إلكتروني وورقي على مدى اليوم وأمس بلغ نسبة 28.5 % خلال يومين وذلك من المستهدفين وعددهم 37614 طالبا وطالبة في جميع المراحل التعليمية.

وأضاف "ميرغني" أنه جري الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم خلال تسليم المشروعات البحثية بالمدارس لصفوف المراحل التعليمية المختلفة التي بدأت أمس وتستمر حتى 16 مايو الجاري، حيث يجري التسليم إلكترونيًا، وكذلك ورقيًا لمن تعذر عليهم التسليم الإلكتروني، حيث تأكد من انتظامها دون أي معوقات.

وأوضح "ميرغني" أنه جري التشديد على ضرورة ارتداء المعلمين بالمدارس المستلمين للمشروعات البحثية لجميع المهمات الوقاية اللازمة حفاظًا على سلامه الجميع من فيروس كورونا.