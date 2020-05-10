تحويل مستشفيات الحميات والصدر بالخارجة إلى عزل صحي لمرضى كورونا

قررت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، اليوم الأحد، نقل مستشفيات الصدر والحميات بالوادي الجديد من المرحلة الثالثة لمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية إلى المرحلة الأولى والتي تضم 34 مستشفى عزل وحجر صحي لمرضي فيروس كورونا.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن موافقة الوزيرة جاءت ثمرة جهود المحافظة في إنهاء أعمال الصيانة والتجديد ورفع الكفاءة لمستشفيات الصدر والحميات بمدينة الخارجة، بتكلفة إجمالية مليون و800 ألف جنيه، ليبدأ العمل بهما عقب عيد الفطر المبارك وأول شهر يونيو المقبل.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تولت رفع كفاءة وتجديد مستشفى الصدر والحميات من خلال تركيب شبكة غازات بتكلفة 800 ألف جنيه، وأعمال صيانة بتكلفة مليون جنيه، بإشراف مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن نجاح جهود المحافظة في إنهاء تجهيزات مستشفى الصدر والحميات بمدينة الخارجة، وإدراجها ضمن المرحلة الأولى لمستشفيات العزل، التي أقرتها وزارة الصحة، سيوفر على أبناء الوادي الجديد، عناء ومشقة السفر والانتقال إلى مستشفيات العزل والحجر الصحي خارج المحافظة، لتلقي العناية الطبية في حال ثبوت إيجابية أي حالة لفيروس كورونا.