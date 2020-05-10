حزب الأمة القومي السوداني يجدد تجميد نشاطه في "الحرية والتغيير"

أعلن حزب الأمة القومي السوداني بزعامة الصادق المهدي، استمراره في تجميد أنشطته في كافة هياكل قوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارضة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد الحزب في بيان، استمراره في دعوة كل القوى الثورية داخل وخارج قوى "إعلان الحرية والتغيير"، إلى إقامة المؤتمر الإصلاحي الجامع المنشود.

وقال الحزب، إنه سيخاطب مكونات السلطة الانتقالية المدنية والعسكرية بهدف تحقيق الإجماع المنشود لتأسيس عقد اجتماعي جديد أو التحول إلى الخيار الشعبي الديمقراطي.

وأضاف الأمة السوداني، أنه خاطب المجلس المركزي لقوى "إعلان الحرية والتغيير"، في 25 أبريل الماضي، بضرورة الإصلاح وفقا للبرنامج المذكور.

وأشار الحزب، إلى أن المجلس رد عليهم في الثالث من مايو الجاري، حيث تضمن الرد على التأكيد بوجود الأزمة إلا أنه لم يكن مخاطبا لجذورها ولا متجاوبا مع الرؤى التي طرحها حزب الأمة.

وكان "حزب الأمة" أعلن أواخر أبريل الماضي عن تجميد أنشطته في هياكل قوى "إعلان الحرية والتغيير" الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية السودانية لأسبوعين، داعيا إلى عقد مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة السودانية من كافة الموقعين على إعلان الحرية والتغيير داخل وخارج هياكل قوى الحرية والتغيير الراهنة، لدراسة واعتماد العقد الاجتماعي الجديد لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية.