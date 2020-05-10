ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 8 حالات في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 8 حالات، وذلك بعد تعافي أحد الحالات المصابة، اليوم، ووصولها للمحافظة بعد خروجها من مستشفى العزل الصحي بملوي، فيما استقرت حالات الإصابة بالفيروس بواقع 42 حالة إيجابية حتى اليوم.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن هناك 150 شخصًا أنهوا فترة الحجر الصحي داخل منازلهم بعد قضاء مدة 14 يومًا، مشيرًا أن جميعهم مخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا، وأن المحافظة قدمت كافة الدعم لهم طوال فترة تواجدهم بمنازلهم.