محافظ الشرقية يشكر سائق لإنقاذه العاشر من رمضان: هستقبله في مكتبي

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشكر للسائق طلعت سالم، سائق شاحنة الوقود الذي أنقذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة.

ووصف غراب السائق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، بأنه: "بطل من الأبطال وربنا يتقبل منه لأنه أنقذ منطقة كاملة من الدمار وأجره على الله لان لا يمكن لأى تكريم أن يوفيه حقه".

وأضاف أنه سيستقبل غدا الإثنين، السائق في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمكتبه لبحث ما يمكن تقديمه له ومساعدته، متابعا: "وأنا بنقل ليه تحيات الشعب الشرقاوى كله على الدور البطولي الذي قدمه".