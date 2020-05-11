حظك اليوم الاثنين 11-5-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف رجل برج الحوت بأنه إنسان مبدع، حساس، ديناميكي، عاطفي، بديهي، متواضع، رومانسي، ولديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبوء فيها وتحليلها، وقراءة إشارات العقل الباطن لدى الآخرين دون أن يفصحوا عنها، معتمداً فقط على لغة الجسد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدعم اليوم علاقاتك الاجتماعية والمهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك روحا ودودة وقد تضع برنامجا يجمعك بمن تحب وتسعد بتواجدك معه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 13 مارس.