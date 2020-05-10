لليوم الثاني.. "إدمودو" تستقبل "أبحاث الطلاب"

استمرت المنصة الإلكترونية «إدمودو»، لليوم الثانى على التوالى، اليوم، فى استقبال المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل من الصف الثالث الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى، بعد انتهاء اليوم الأول الذى حدّدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس، الذى بدأت فيه المنصة عملها دون أن يتمكن الطلاب من رفع مشروعاتهم البحثية عليها، بسبب وجود بعض المشكلات التقنية التى لم يتم حلها على مدار اليوم، وتم تداركها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثانى، وبدء العمل بصورة جيدة.

وتمكن الغالبية العظمى من الطلاب من الدخول على المنصة ورفع المشاريع البحثية الخاصة بهم، ومن المقرر أن تستمر المنصة فى تلقى «أبحاث» الطلاب حتى 16 مايو الحالى على مدار الـ24 ساعة.

واستقبلت المدارس بجميع أنحاء الجمهورية المشاريع البحثية لطلاب الصفين «الرابع الابتدائى» و«الثانى الإعدادى» ورقياً، طبقاً لجدول الوزارة المعلن، الذى حدّد المدد الزمنية المقرّرة لتسلم الأبحاث على المراحل التعليمية، منعاً للتكدس والزحام.

"التعليم": أيقونة البحث لا تظهر إلا على حسابات التلاميذ الذين سجلوا بياناتهم مسبقاً

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن «أيقونة المشروع البحثى لا تظهر على المنصة الإلكترونية (إدمودو) لحسابات أولياء الأمور أو المعلمين، بينما تظهر فقط للطلاب المسجلين».

وأكد «شوقى»، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، اليوم، ضرورة التواصل مع الدعم الفنى حال حدوث أى عطل، قائلاً: «نرجو التحدث أو الكتابة إلى الدعم الفنى فى حالة وجود أى مشكلة خاصة بالتسليم الإلكترونى للمشروعات حتى يقوموا بتقديم المساعدة».