"إدمودو" تبدأ في استقبال المشاريع البحثية لجميع المراحل الدراسية

بدأت المنصة الإلكترونية "إدمودو"، استقبال المشاريع البحثية لطلاب سنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الاعدادي، بعد انتهاء اليوم الأول الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبدء عملها، دون أن يتمكن الطلاب من رفع مشروعاتهم البحثية عليها.

وتداراكت الوزارة، المشكلات التقنية التي حدثت في المنصة، وتمكن الغالبية العظمى من الطلاب من الدخول عليها ورفع المشاريع البحثية الخاصة بهم، ومن المقرر أن تستمر المنصة في تلقي أبحاث الطلاب حتى 16 مايو الحالي، على مدار 24 ساعة يوميا.

وفي السياق ذاته، بدأت المدارس بجميع أنحاء الجمهورية، استقبال المشاريع البحثية لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والثاني الاعدادي، ورقيا، طبقا للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي حدد المدد الزمنية المقررة لاستلام الأبحاث على المراحل التعليمية منعا للتكدس والزحام