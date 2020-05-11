"المالية": 12.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات الخدمية في شهرين

أكد محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة؛ بما يسهم فى تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذى يساعد فى توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين بقيمة 12.5 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج، بما يمكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل؛ وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحى.

وأوضح البيان أن الإتاحات تضمنت ٨ مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالى الشهرى لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، بالإضافة إلى 3.1 مليار جنيه لتمويل شراء محصول القمح المحلى و173.2 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق؛ دعماً لاشتراكات الطلبة، و30٥ ملايين جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحت حساب دعم المياه، منها 55 مليون جنيه لشركة مياه جنوب سيناء، و١١٨ مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحى؛ دعماً لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسية، وذلك عن شهرى مارس وأبريل الماضيين