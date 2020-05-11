فتحي يخطف ابنة رضوان وعلا ترفض رجل أعمال.. الحلقة 17 من مسلسل البرنس

تعقدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل البرنس الذي يذاع يوميا على قناة DMC، بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا ومحمد علاء.

ملخص الحلقة 17 من مسلسل البرنس

بدأت الحلقة الجديدة من مسلسل البرنس بمشاجرة بين والسجين صلاح بليلة "محمد أحمد ماهر" وحمادة "محمد مهران"، وتدخل رضوان "محمد رمضان" حيث صفع السجين بالقلم وضربه.

ثم أخذ حمادة والسير نحو الزنزانة، وهناك يخبره خطيب شقيقته أنه علم من والدته ما حدث معه بسبب الميراث، ليرد رضوان أن ما حدث لم يكن بسبب وصية والده فقط، بل بسبب كراهيتهم له منذ كان صغيرا.

وأكمل رضوان أنه يشعر بالقلق الشديد على ابنته مريم، فأشقائه لم يرحموا صغر سن يوسف وقتلوه بلا رحمة، فماذا يمكنهم أن يفعلوا بخصوص ابنته الصغرى.

وفي مشهد آخر اعترف رجل الأعمال كمال عناني لعلا "نور اللبنانية"، بالإعجاب وطلب الزواج منها، وأخبرها أنه يريد التعرف عليها بشكل أفضل، لكنها اعتذرت منه وأخبرته أنه تحب شخص آخر هو رضوان، وأخبرته أنه يستحق امرأة أفضل منها بكثير.

وعندما عادت علا من العمل إلى المنزل يدخل فتحي "أحمد زاهر"، ويحاول أن يعبر لها عن حبه، لكنها ترفض وتحاول طرده، ويسألها عن سبب كراهيتها، فتخبره أنها لا تكره فحسب بل ترغب في قتله جزاء على ما فعله في أخيه رضوان لكنها تخشى السجن.

ويذهب فتحي مع زوجته فدوة "روجينا"، إلى الحاج عبدالرحمن حما رضوان ويخدراه هو زوجته وخطف الطفلة مريم.

ويعرف إدوار أن لبيسة زوجته "بدريه طلبة" حامل، فيشعر بالصدمة، وعلم رضوان أن ابنته خُطفت، فبدأ في الصراخ، واكتشف العساكر بأن لديه هاتف محمول فأخذوه إلى مكتب مأمور السجن، لتنتهي الحلقة عند هذا الجزء.

موعد عرض مسلسل البرنس

تمتلك قناة "DMC"، الحق الحصري لعرض مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات في تمام الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 2:00 بعد منتصف الليل قبل السحور مباشرة.

مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.