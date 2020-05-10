رحاب الجمل عن دورها في مسلسل البرنس: شخصية مستفزة ومتخلفة

قالت الفنانة رحاب الجمل، إن دور الشر الذي قامت به في مسلسل "البرنس" فهو من الورق وموجود في السيناريو الذي كتبه محمد سامي، فضلا عن التفاصيل واللوكيشن والتعب والبروفات والفنانين الكبار الذين تعمل معهم فهم أبطال ولهم ثقل، وقدمت الشكر لهم "من غير الناس اللي أنا اشتغلت معاهم مكنتش هظهر بالصورة اللي نالت كره ناس كتير أوي".

وأضافت الجمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج مساء Dmc، أن الشخصية الشريرة التي قدمتها الدراما لا تبالغ في تقديم المشاعر للناس "وكنت فاكرة أن في بعض العائلات بها نماذج الشخصية (عبير) لكن المفاجأة وجدت أن كل السوشيال ميديا بتقول أنها موجودة في كل عيلة فاتخضيت، وهي شخصية مستفزة ومتخلفة، شريرة وهبلة".

وتابعت، أن "جمهور محمد رمضان كبير والناس بتحبه جدا، وحاسة لو هما شافوني هيخنقوني، يا جماعة والله أنا غير عبير خالص، أنا بكلمكم من خلال شاشة مهمة وبتحبوها وبتتفرجوا على البرنس أنا رحاب ومش أخت رضوان البرنس دي عبير واللي يعرف مكانها يروح يقتلها، لكن أرجوكم اخلصوا من التوحد ده والحالة اللي أنتو فيها من ناحيتي".

واستكملت، أنه على غرار الفنان أحمد زاهر وتهديده بالقتل على السوشيال ميديا نتيجة الدور الذي يقدمه، فإنها تعرضت لمواقف مشابهة لكن تعاملت بهزار مع الشباب لأنهم يحبون محمد رمضان وزعلانين وبيشتموني، وقولتلهم أنا معاكم وأؤيدكم لأنها شخصية مش كويسة ومكروهة، وعبير دي لو موجودة في الحياة وأقدر أهزقها لأن اللي عملته هي وأخواتها في رمضان ميصحش لكن مؤيدة لكم بشكل كبير ويلا كلنا ندور عليها ونروح نضربها والموضوع بيقلب بضحك.

وأوضحت، أنها ذاكرت بروفات كثيرة قبل بدء التصوير بشهر وجميعنا يجرب أكثر من سكة وقراءة الدور مع محمد سامي حتى نجد سكة حلوة تروح لقلب الناس ويصدقوها ويقتنعوا بها، ونجرب حتى نشعر بوجود طريقة حلوة للشخصية، مؤكدة أنه مجهود مبذول كبير من قبل طاقم العمل، وجميعنا نلعب مباراة ولا يجوز لأحد أن يلعب بمفرده.