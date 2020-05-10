الرافعي: تعرضت لهجوم من شقيقة الإرهابي منذ كتابة اسمي على تتر الاختيار

بعد نجاحه في أداء شخصية عمر الرفاعي، مفتي إحدى الجماعات الإرهابية في مسلسل الاختيار، انتشرت العديد من الشائعات حول الفنان أحمد الرافعي والذي أكد أنه منذ عرض الحلقات الأولى من المسلسل وكتابة اسمه في تتر المسلسل والشخصية التي يقدمها خلال أحداث المسلسل وبدأت حملة الهجوم ضده.

وأضاف "الرافعي"، لـ"الوطن"، أنه منذ كتابة اسم الشخصية التي يقدمها في مسلسل الاختيار، ومع بداية عرض مشاهده والتي يجسد خلالها شخصية الإرهابي عمر الرفاعي سرور قامت شقيقة الإرهابي بنشر "بوست" عبر موقع فيسبوك تهاجمه فيه تبعها عدد من المنشورات الأخرى عبر صفحتها وبعد ذلك قام العديد من رواد مواقع فيسبوك بمشاركة تلك المنشورات ومن ثم حذفت المنشورات.

وأضاف "الرافعي" بعد ذلك مع عرض الحلقات التي ظهرت بها بدأت حملة ضدي بنشر عدد من الشائعات، وأخذ بعض المنشورات القديمة من صفحتي الخاصة وتأويلها بمعانٍ خارج سياق كتابتها.

وأكد "الرافعي" أن تعامله مع مواقع التواصل الاجتماعي محدودة للغاية وبأنه لا يلتفت إليها كثيرا وبأنه سعيد بنجاح مسلسل الاختيار وبأن مشاركته بالعمل به شرف كبير.

يذكر أنه انتشرت العديد من الشائعات حول الفنان أحمد الرافعي والذي بدوره نفاها عبر منشور له على حسابه الخاص بموقع فيسبوك.