أحمد الرافعي ينفي انتماءه لجماعات الإسلام السياسي

بعد نجاحه في أداء شخصية عمر الرفاعي، مفتي إحدى الجماعات الإرهابية في مسلسل الاختيار، انتشرت العديد من الشائعات حول الفنان أحمد الرافعي والذي بدوره نفاها عبر منشور له عبر حسابه الخاص بموقع فيسبوك.

وقال "الرافعي" في منشوره:

لمن يهمه الأمر ..

أقر أنا المواطن (أحمد الرافعي) المصري المسلم الذي تربى ونال تعليمه الأساسي في مدارس الرهبان والذي نشأ كما ينشأ كل مصري على حب كل ما هو مصري.. وأنني لم أكن في يوم من الأيام و لن أكون إن شاء الله منتميا لأي من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المنحرفة المتطرفة سواء من تطرف منها يمينا كالخوارج التكفيريين، الإخوان أو المتسلفة، أو يسارا كمن يسمون أنفسهم بالحداثيين وأشباههم وأنني ككل مصري مسلم بسيط لا أعرف لديني مرجعية علمية فكرية سوى الأزهر الشريف، أبجل إمامه ومشائخه وكذلك ككل مصري أقدس جيشي الوطني أفرادا وقادة ولم ألق شرفا في حياتي المهنية كشرف اشتراكي في عمل يخلد سيرة الأسطورة ابن القوات المسلحة المصرية الشهيد (أحمد منسي) و هو شرف لو تعلمون عظيم.

يذكر أن مسلسل الاختيار يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، سارة عادل وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، أحمد رزق، آسر ياسين، إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.