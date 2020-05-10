إحالة 12 شخصا إلى جنح أمن الدولة لإقامتهم صلاة التراويح أعلى سطح منزل

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة أحالت 12 شخصًا إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بعد إخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنيه لاتهامهم بإقامة صلاة التراويح أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة القطامية بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء.

وألقى ضباط قسم القطامية القبض على المتهمين بتهمة إقامة صلاة التراويح بشكل جماعي أعلى الأسطح لمنطقة القطامية، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف بمنع التجمعات وإلغاء صلاة التراويح.

وتلقى قسم القطامية بلاغًا من بعض المواطنين، يفيد بتضررهم من تنظيم بعض الأشخاص لصلاة تراويح جماعية أعلى الأسطح بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 12 شخصًا بينهما 3 أصحاب المنازل التى أقيمت بها صلاة التراويح، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.