الشيخ ياسر الشرقاوي إمام عمرو بن العاص في صلاة التراويح الليلة

تواصل وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، بثّ صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص.

وذكرت الوزارة، في بيان لها: "تواصل إذاعة القرآن الكريم بث صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص، اليوم، ويؤم صلاة العشاء الشيخ السيد محمد عبدالقادر علي أحد أئمة المسجد، ويؤم صلاة التراويح القارئ الإذاعي الشيخ ياسر الشرقاوي، وبنفس ضوابط بثها خلال الأيام الماضية".

ووجّهت الوزارة اعتذارها للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبال أحد غير فريق عمل البث الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم وفق الكشف الوارد إليها، مع عدم السماح لأي مرافق لأي من فريق العمل الوارد أسماؤهم بالكشف من دخول المسجد، حفاظًا على الجميع.