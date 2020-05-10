أحمد مجدي ينشر صورة من كواليس فرصة تانية مع آيات عامر: هتوحشيني يارورو

نشر الفنان أحمد مجدي عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنانة آيتن عامر من كواليس مسلسل فرصة تانية بعدما انتحرت خلال الحلقة الماضية، وعلق "هتوحشيني يا رورو".

يذكر أن الحلقة السادسة عشر من مسلسل فرصة تانية شهدت العديد من التطورات حيث ذهبت "ريهام"، آيتن عامر لشقة "زياد" الفنان أحمد مجدي والذي كان من المقرر أن يتزوج فيها من "ملك" الفنانة ياسمين صبري، وعند دخوله للشقة فوجئ بوجودها، ودار بينهما حوار عن كيفية الدخول ومعرفة العنوان.

وتضحك ريهام بشكل هيستيري وهي تبكي لتردد جملة "أنا هفضل الشبح اللي هيطاردك طول حياتك ومش هتعرف تتخلص منه، لتخرج سكين من حقيبتها وتحاول الانتحار، وحينما يمسك زياد بيدها يصطدما ببعضهما لتدخل السكين في جسدها وترجع للخلف وتسقط من أعلى البلكونة".

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.