محطم قلوب العذارى..أحمد مجدي"خان ملك وطلّق ريهام" ويسعى لـ"فرصة تانية"

على مدار حلقتين من مسلسل "فرصة تانية"، فاجأ الفنان الشاب أحمد مجدي، المشاهدين، بأفعال غير متوقعة، منها خيانته لخطيبته "ملك" ياسمين صبري، بعدما ضبطته بصحبة الفتاة التي كانت تلاحقه عاطفيًا وتجسد دورها "آيتن عامر"، وتقرر فسخ الخطبة منه، وفي نفس الحلقة يتزوج "زياد" أو أحمد مجدي، من "ريهام" آيتن عامر، الأمر الذي يسبب أزمة لخطيبته الأولى وتصاب في حادث إثر انقلاب سيارتها.

وفي الوقت الذي يتعاطف فيه المتابعون لـ"فرصة تانية" مع ياسمين صبري، بعد خيانة خطيبها، والغضب من "ريهام" آيتن عامر، بسبب ملاحقتها لرجل مرتبط بأخرى، يترك"زياد" أحمد مجدي، حفل زفافه، للذهاب إلى المستشفى للاطمئنان على "ملك" ياسمين صبري.

وتتفاجأ "ريهام"، أنها بمفردها في حفل الزفاف، وتبكي خوفًا من "الفضيحة" بعد مغادرة عريسها، واضطر والدها للاعتذار إلى المعازيم وإلغاء حفل الزفاف، وتضطر "ريهام" للذهاب إلى منزل "زياد" لمعرفة سبب مغادرته للفرح، ويفاجئها بكلمات قاسية، ويقوم بتطليقها، الأمر الذي يصيبها بحالة من الهلع، وتستعطفه لأن يعود لرشده لأنها تحبه.

وأثارت تصرفات "زياد"، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خيانته لـ"ملك" وغدره بـ"ريهام"، ونشرت الفنانة آيتن عامر، عبر حسابها على إنستجرام "كوميكس"، بصورتها و أحمد مجدي، وياسمين صبري، ويحمل تعليقًا "حد يخون القمر دي مع القمر دي".

وتساءل الفنان أحمد مجدي، عبر حسابه على إنستجرام، هل يستحق زياد فرصة تانية؟

وانتهت الحلقة الثانية من "فرصة تانية" على هروب "ملك" ياسمين صبري، من المستشفي، بعد إصابتها بفقدان للذاكرة جراء الحادث، وذهاب "ريهام" لها للمستشفى.

مسلسل "فرصة تانية"، من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.