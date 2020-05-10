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محمود مسلم

وزير المالية يتسلم وزارة النفط بالوكالة في العراق

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(وكالات)
11:33 م | الأحد 10 مايو 2020
وزير المالية يتسلم وزارة النفط بالوكالة في العراق

وزير المالية يتسلم وزارة النفط بالوكالة في العراق

كشف مسؤول رفيع في وزارة النفط العراقية، أن وزير المالية العراقي الجديد علي عبد الأمير علاوي، عين وزيرا للنفط بالوكالة لحين ترشيح شخص آخر لشغل المنصب، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال المسؤول العراقي، إن "علاوي سيحضر مقر وزارة النفط للقاء كبار المسؤولين يوم الاثنين وسيترأس أيضا اجتماعا لتسعير النفط".

وكان رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي وأعضاء تشكيلته الوزارية، أدوا اليمين الدستورية الخميس الماضي، عقب موافقة مجلس النواب العراقي "البرلمان" على المرشحين للوزارات العراقية.

وقبل المجلس أغلب أعضاء حكومة الكاظمي، لكنه رفض مرشحي وزارات الثقافة والزراعة والموارد المائية والهجرة والتجارة، فيما تقرر تأجيل التصويت على وزيري النفط والخارجية.