إيران: سنعلن عن سبل مناسبة لإعادة فتح المساجد في ليالي القدر

صرح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي، بأنه سيجرى الإعلان عن سبل مناسبة لإعادة فتح المساجد لإحياء ليالي القدر في شهر رمضان، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكتب نمكي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "فور توصيات المرشد الأعلى علي خامنئي اليوم، بشأن البحث عن سبل لإعادة فتح المساجد أمام المواطنين في ليالي القدر، عقدنا اجتماعا وتوصلنا إلى سبل مناسبة سيجرى الإعلان عنها لاحقا".

وأضاف نمكي: "توصلنا لحسن الحظ إلى سبل مناسبة، في ظل الالتزام بتعليمات صحية صارمة لإحياء تلك الليالي المباركة".

والمساجد مغلقة في إيران بتوصية من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، في إطار تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.