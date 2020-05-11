بسبب "عجينة".. "الأطباء" تطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على الجيش الأبيض

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن ما قام به النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، تصرفات مذمومة نشكو منها منذ فترات طويلة.

وأضاف "خيري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن الأطباء أثبتوا للجميع أنهم الجيش الأبيض الذي يحاول إنقاذ البشرية في جميع أنحاء العالم.

وأعرب عن أمله أن تتوقف هذه الاعتداءات المتكررة على الأطباء، وأن يتم تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، وأن تكون هناك عقوبة رادعة للتصدي لذلك.

وعبر مجلس نقابة أطباء مصر عن رفضه لما قام به عضو مجلس النواب إلهامي عجينة خلال اقتحامه مستشفى شربين بصحبة حاشية أحضرها معه لزوم الدعاية الانتخابية، وقيامه بالتعدي اللفظي على الفريق الطبي وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار، كما قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا.