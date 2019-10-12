أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، تقدم الدكتور حسين خيري المرشح على منصب نقيب الأطباء، على جميع منافسيه، وحصد 5788 صوتا، ليكون بذلك نقيبا عاما لأطباء مصر.

وحصل الدكتور أسامة عبدالحى المرشح على منصب نقيب الأطباء على 3767 صوتا، وحصل الدكتور جمال شعبان المرشح على نفس المنصب على 2241 صوتا.

وأجرت نقابة الأطباء، أمس، انتخابات التجديد النصفي لاختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء المجالس للفرعيات والنقابة العامة، وممثلي المناطق.

وتنافس في الانتخابات 16 طبيبا على مقعد النقيب العام، و77 مرشحًا على مقعد العضوية بمجلس النقابة العامة التي جرى عليها الانتخاب، البالغ عددها 12 مقعدًا، ويبلغ عدد الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء 293 ألفا و588 طبيبًا، لكن من لهم حق التصويت وسددوا الاشتراكات ما يقرب من 200 ألف طبيب، وذلك فى 27 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية.

وخضعت العملية الانتخابية لإشراف قضائي يشارك فيه 56 مستشارا من النيابة الإدارية.