الديهي عن اقتحام برلماني لمستشفى: لو مجدي يعقوب كان دخلها بتواضع

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فيديو النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، داخل مستشفى شربين صادم وقاسي ولا يجب أن يمر مرور الكرام، وما قام به مرفوض شكلًا وموضوعًا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن ما فعله النائب مهين بكل ما تعنيه الكلمة.

وتابع ساخرًا: "لو مجدي يعقوب داخل المستشفى كان دخل بتواضع أكثر من إلهامي عجينة".

وأشار إلى أن ما قام به النائب إلهامي عجينة إهانة واضحة للدولة بكل مؤسساتها في هذا التوقيت، مؤكدًا أن وجود أداة رقابية لدى النائب لا يعطيه الحق في دخول المستشفى بهذا الشكل، ويرفع صوته على العاملين بها.

وواصل: "دخل المستشفى بشكل مهين فوضوي، وقام بحركات تمثيلية استعراضيه كعادته، ودون كمامة ما يعني ارتكابه جريمة شروع في قتل فربما يكون مصابا بكورونا، ويقوم بإهانة العاملين بالمستشفى والأطباء الذي يعترف الشعب المصري بأكمله بدءًا من رئيس الدولة لأصغر مواطن بدورهم وجهودهم في مواجهة كورونا".