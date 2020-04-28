نشأت الديهي مهاجما "رامز مجنون رسمي": جلطة في شريان الأخلاق

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الفنان رامز جلال، بعد برنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، ضمن السباق الرمضاني، مؤكدًا أن هذا البرنامج مؤذي وكارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وجلطة في شريان الأخلاق، وحقنة في عقل المشاهد العربي والمصري، وإهانة للفنان المصري.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN"، أن فضائية "mbc مصر" أصدرت بيان تقول خلاله أنهم لاحظوا أن برنامج "رامز مجنون رسمي"، لم يحظ بإعجاب مجموعة من الناشطين، مؤكدة أن الحلقات لا تبث إلا بعد الحصول على موافقات من الضيوف.

وأوضح أن الفضائية أكدت أن البرنامج تم تسجيله بالكامل في دبي والشركة المنتجة مرخصة وقانونية، معقبًا: "لو مسجل في دبي أو أي مكان في العالم يتراجع طالما أنه يذاع في مصر، وما يهمنا هو المحتوى وليس مكان التصوير ولا الشركة المنتجة".