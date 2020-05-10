بريطانيا تغلظ عقوبة منتهكي الحجر الصحي

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على ضرورة أن يحترم المواطنون تدابير العزل الصحي، مؤكدا أنه سيزيد قيمة الغرامات المفروضة على منتهكي هذه التدابير، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وحذر جونسون البريطانيين في كلمة ألقاها اليوم، قائلا: "يجب عليكم أن تمتثلوا لقواعد التباعد، وحتى نطبق هذه القواعد على أكمل وجه، سنزيد قيمة الغرامات المفروضة على الأقلية الصغيرة التي تنتهك التدابير".

وأشار موقع "ميرور" البريطاني، إلى أن قيمة الغرامة التي كانت 60 جنيها استرلينيا سترتفع إلى 100، لتتضاعف مع كل تكرار للانتهاك إلى أن تصل إلى 3 آلاف و200 جنيه استرليني.

وأعلن جونسون، أن حكومة بلاده شرعت في عملية تدريجية لرفع القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا مع تبني خطة تحذير من المرض تضم 5 درجات خطورة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بـ31855 حالة، والثالثة من حيث الإصابات بـ219183.