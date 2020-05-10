محافظ الوادي الجديد يعلن عدم تسجيل حالات جديدة مصابة بكورونا

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، إن المحافظة لم تسجل حالات إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا حتى مساء اليوم.

وأضاف المحافظ، أن إجمالي الحالات المصابة حتى اليوم 40 حالة، وحالات الوفاة 4 حالات فقط، بينما وصل عدد حالات التعافي إلى 8 حالات.

وأوضح المحافظ، أنه جري انتهاء العزل المنزلي لـ 145 من المخالطين بمركز الداخلة ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مع المرور على 118 محلًا متنوع النشاط خلال الأسبوع الماضي من خلال فرق طبية جرى تشكيلها للمرور على الأسواق والمحلات التجارية للتوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.