نشأت الديهي: السيسي نفذ 50 فعالية رئاسية في 45 يوما

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم أزمة كورونا قام بـ50 فاعلية رئاسية خلال 45 يومًا، معقبًا: "كل يوم أبدأ برنامجي بنشاط رئاسي".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه منذ 25 مارس وحتى اليوم عقد الرئيس 18 اجتماعا رئاسيا داخل قصر الاتحادية و5 اجتماعات عبر الكونفرانس، و3 جولات خارجية في سيناء والسويس والقاهرة، و18 اتصال دولي، و2 فاعلية خارج القاهرة و4 تدوينات في مناسبات مختلفة.

وتابع، أن أحمد داوود أوغلو، المعارض التركي عندما لاحظ نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، دفعه ذلك لتوجيه تساؤل عن مكان اختفاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمدة 45 يومًا، معقبًا: "أردوغان مختبئ من كورونا ومتواجد خارج أنقرة منذ 45 يومًا هربًا من كورونا".