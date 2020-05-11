المعارضة البريطانية تنتقد خطة جونسون حول كورونا

انتقد زعيم المعارضة البريطانية، رئيس حزب العمال كير ستارمر، بيان رئيس الوزراء بوريس جونسون حول الأوضاع الصحية في البلاد، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وقضية القيود العامة.

وقال ستارمر في بيان أصدره مساء اليوم، إن كلمة جونسون غامضة ومبهمة وأثارت أسئلة أكثر من الأجوبة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارة الروسية.

وأضاف ستارمر: "هذا البيان يثير أسئلة أكثر مما يجيب، ونرى احتمال توجيه إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في اتجاهات مختلفة".

وأوضح ستارمر: "يبدو أن رئيس الوزراء يطلب من ملايين الأشخاص العودة إلى العمل دون خطة واضحة للسلامة أو توجيه واضح لكيفية الوصول إلى هناك دون استخدام وسائل النقل العام. ما كانت تحتاجه البلاد الليلة هو الوضوح والتوافق، لكن لم نحصل على أي منهما".

وذكر زعيم حزب العمال، أنه ينتظر تفاصيل أكثر من رئيس الوزراء غدا الاثنين، خلال المساءلة البرلمانية، فيما حث على زيادة الفحص الطبي وتكثيفه للمواجهة العملية للمرض.

وأعلن جونسون في وقت سابق، اليوم، أن حكومة بلاده أطلقت عملية تدريجية لرفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا المستجد ستسري اعتبارا من غدا الاثنين، مع تبني خطة تحذير من المرض تضم 5 درجات خطورة.