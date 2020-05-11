مدير مستشفى شربين بالدقهلية: النائب إلهامي عجينة تعدى على الأطباء

قال الدكتور صابر مشالي، مدير مستشفى شربين بالدقهلية، إن النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، تهجم على المستشفى بشكل غير لاقى في زيارة مفاجئة له، وتطاول على المدير المناوب للمستشفى، وتعدى على الأطباء، وكان يفترض أن يعرف نفسه في البداية، ويتسأل عن احتياجاتنا، معقبًا: "نعمل بالمستشفى منذ 5 سنوات ولا نعرف هذا النائب"، موضحَا أن سلطة النائب رقابية، وكان يفترض أن يتواصل مع المسئولين في المستشفى لترتيب زيارة له.

وأضاف"مشالي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن النائب ليس له حق لزيارة المرضى في ظل أزمة كورونا؛ لكوننا لا نعلم مدى إصابته بكورونا من عدمه، معقبًا: "في أماكن للعزل ممنوع الزيارة فيها، وهناك أماكن لحالات اشتباه ممنوع الزيارة فيها"، مشددًا على أن الأطقم الطبية بأكملها متواجدة والخدمات تقدم للمرضى على أعلى مستوى، ولا يوجد مريض واحد اشتكى من الخدمة بالمستشفى.

ونوه بأنه تواصل مع وكيل الوزارة وتقدم بمذكرة له، وتواصل مع نقابة الأطباء، وتواصل مع عضو البرلمان عن الدائرة الموجود بها المستشفى، وأكد أنه سوف يرفع مذكرة لرئيس مجلس النواب عما صدر من النائب إلهامي عجينة.

وعبر مجلس نقابة أطباء مصر عن رفضه لما قام به عضو مجلس النواب إلهامي عجينة خلال اقتحامه مستشفى شربين بصحبة حاشية أحضرها معه لزوم الدعاية الانتخابية، وقيامه بالتعدي اللفظي على الفريق الطبي وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار، كما قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح مجلس النقابة أن المذكور قام بنشر فيديو لذلك على صفحته، مما يعد محاولة للتشهير بالأطباء والتحريض ضدهم.