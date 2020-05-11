"أفيانكا" الكولومبية للطيران تشهر إفلاسها بسبب كورونا

تقدمت شركة "أفيانكا" القابضة، ثاني أكبر شركات طيران أمريكا اللاتينية بطلب إشهار إفلاسها، مع اقتراب موعد سداد سندات مستحقة، وفشلها في الحصول على مساعدة عاجلة من حكومة كولومبيا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقدرت "أفيانكا" قيمة التزاماتها المالية بـ10 مليارات دولار في طلبها الذي أودعته لدى محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أنكو فان دير ويرف، في بيان صحفي: "أفيانكا" تواجه أكثر الأزمات صعوبة في تاريخها الممتد إلى 100 عام".

وستكون الشركة واحدة من أولى شركات الطيران الكبرى في العالم التي تفشل نتيجة أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" التي أدت إلى انخفاض حركة الطيران العالمية بنسبة 90 بالمئة.

و"أفيانكا"، واحدة من أقدم شركات الطيران في العالم، ومصدر فخر للكولومبيين، ومرت الشركة بالإفلاس أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وجرى إنقاذها على يد جيرمان أفروموفيتش، وهو رجل أعمال بوليفي المولد، وأحد رواد العمل في مجال النفط.