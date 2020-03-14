كولومبيا تغلق حدودها مع فنزويلا بسبب كورونا

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أن بلاده ستغلق حدودها مع فنزويلا في إطار الجهود المبذولة؛ لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل فنزويلا أول حالتي إصابة مؤكدة بالفيروس.

وقال دوكي، في تغريدة عبر موقع "تويتر" أوردتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، إن غلق الحدود سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، مضيفا أن حدود بلاده مع الإكوادور ستظل مفتوحة مع زيادة السيطرة والتنسيق فيما بين الدولتين.

وستمنع كولومبيا أيضا دخول المواطنين الأجانب وغير المقيمين الذين سافروا إلى أوروبا أو آسيا خلال الاسبوعين الماضيين، فيما سيواجه المواطنون الكولومبيون والمقيمون في البلاد حجرا صحيا إلزاميا لمدة 14 يوما في حال عودتهم إلى البلاد.

كانت فنزويلا سجلت، أمس، أول حالتي إصابة لديها بالفيروس لسيدة سافرت مؤخرا إلى الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا ورجل سافر إلى إسبانيا ويخضع المصابان لحجر صحي.

يشار إلى أن كولومبيا سجلت أول حالة إصابة مؤكدة لديها بفيروس كورونا أو "كوفيد-19" في السابع من مارس الجاري وهي لفتاة تبلغ من العمر 19 عاما كانت قد سافرت إلى إيطاليا.