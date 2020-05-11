نائب ترامب سيعزل نفسه بعد تأكد إصابة أحد مساعديه بكورونا

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعزل نفسه بعد تأكد إصابة أحد مساعديه بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان مسؤول في إدارة دونالد ترامب، قال في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي ونائبه مايك بنس لم يتواصلا مؤخرا مع الموظف المصاب بكورونا المستجد في البيت الأبيض، والذي يعمل تحت إشراف بنس.

وأوضح المسؤول، أن الموظف المصاب تواصل مع 6 أشخاص كانوا سيسافرون جوا مع نائب الرئيس الأمريكي، وقد تم استثناؤهم من الرحلة لاحقا وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.