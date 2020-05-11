الحلقة الـ17 من مسلسل النهاية.. جريمة قتل تطارد زين بالواحة

بدأ المشهد الأول من الحلقة الـ17 من مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف باستيقاظ زين من نومه في غرفته في الواحة، ليجد المهندسة المسؤولة عن تنظيم المجموعات في شركة الطاقة الخاصة بالواحة، لتخبره أنها تريد أن تتحدث معه عن قتل سميح أرسلان لمعرفة من هو القاتل الحقيقي وتقول له إنها تعرف كل شيء، لأنها مكلفة بمراقبته في كل مكان وأنها علمت بأنه كان متواجدا في منزل سميح أرسلان لينكر زين ذلك.

وفي المشهد التالي يقرر زين مجاراة الأوضاع في الواحة، ويوهمهم أنه سوف يتعاون معهم حتى يكتشف أي شيء آخر عن الواحة لنجد زين قرر أن يقول لسليمة إن سميح أرسلان قام بالفعل بالاتصال به وذهب له ووجده ميتا وقرر ذلك حتى يستغل أي فرصة ويهرب ليستطيع حل لغز الرسالة التي أرسلها له أرسلان.

ويذهب ورجل الأمن السيد مؤنس إلى ريناد "فتاة الملجأ" ليجعلها تتجسس على الروبوت زين ومراد المحروقي لكي تقول له على جميع خطوات زين الروبوت في مقابل أن تتعلم هي وأشقائها في مدرسة شركة أنرجي كو، ثم يأمر مؤنس رجال الأمن بأن يقوموا بمراقبة سعادة باستمرار.

وتقوم ريناد "فتاة الملجأ" بالتنصت والاستماع إلى ما يقوله مراد المحروقي مع زين الروبوت وهو الهجوم على شركة إنرجي كو ليقوموا بسرقة المعدات من هناك لعمل الأي سي، حسب خدعة الروبوت لمراد المحروقي، ويأتي مشهد آخر بذهاب شادية لمراد المحروقي لكي تقول له إن زين الذي يتواجد مع صباح مجرد روبوت وليس زين الحقيقي.

والجدير بالذكر أن مسلسل النهاية يتم عرضه على قناة ON E في تمام الساعة 10:15 مساء، ويتم إعادته مرة أخرى الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ، كما أن تلك التجربة فريدة من نوعها، وتعتبر نواة لتحريك المياه الراكدة في طبيعة الدراما المصرية.