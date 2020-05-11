برلمانية تطالب باستغلال إجازة عيد الفطر وتطبيق الحظر الكلي لمدة أسبوعين

طالبت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق الحظر الكلي لمدة أسبوعين واستغلال إجازة عيد الفطر في ذلك، لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

قالت ثابت خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن التعايش مع كورونا يكون عقب الانتهاء من الحظر الكلى مع اتباع الإجراءات الطبية المشددة.

وأشارت ثابت إلى أن الحديث عن الخسائر المادية لا تعوض الخسائر البشرية خاصة، مؤكدة أننا نعيش في ظل جائحة يعاني منها العالم كافة وليس مصر فقط.

وطالبت شادية ثابت، بالأخذ بتجارب الدول التي طبقت الحظر الكلي، ودراسة النتائج التي ستترتب على ذلك، مؤكدة أنه لا يمكن التعويل على وعي المواطنين: " ناس كتيرة معندهاش وعي، وحالات الإصابة في زيادة مستمرة، والجائحة ممكن أن تستمر عام أو اتنين، ولابد من وقفة، هتفرق كتير لو خدت أسبوعين مع إجازة العيد".

وناشدت ثابت، الجميع باتباع الإجراءات الطبية التي تعلنها وزارة الصحة، حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع، وتابعت: "اللي بيشرب شيشة يجب أن يخف على نفسه لأنه أكثر عرض بالإصابة لفيروس كورونا".

وقدمت ثابت الشكر إلى كافة الأطقم الطبية التي أثبتت كفائتها في العمل الجاد رغم أجورهم المتدنية: "يستحقوا كل التكريم والشكر، والعالم قال إنه يجب تكريم العاملين في المنظومة الطبية، زي تكريم مشاهير الفن والرياضة".