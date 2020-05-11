حريق يلتهم جهاز عروسة بالدقهلية.. ووالدها: فرحها تأجل بسبب كورونا

احترقت محتويات شقة في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية الليلة، بما فيها من "جهاز عروسة" كان مؤجل فرحها بسبب أزمة كورونا لما بعد عيد الفطر.

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير امن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، باندلاع حريق في شقة في منطقة "الحوال".

هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق في شارع أبو العنين بمنطقة الحوال، وتمكنت بمساعدة الأهالي من السيطرة علي النيران، ومنع انتشارها.

وبالمعاينة، تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل، وتبين أنها ملك، بكر السيد المحلاوي، 60 سنة، نجار، أن الشقة في الدور الثالث، ومعروشة بالخشب.

وقال بكر السيد المحلاوي، لـ "الوطن" أنا كنت مع زوجتي وابني وابنتي، معزومين علي الإفطار عند أختي في الدور الأرضي في نفس البيت، وشممنا رائحة دخان، وخرجنا نستطلع ما حدث، فوجدنا النار مشتعلة في الشقة، ولما فتحنا الباب وجدنا النار تقابلنا، ولم نتمكن من دخول الشقة من شدة النار.

وأضاف صاحب الشقة، باءت كل محاولات الجيران في السيطرة على النار بالفشل، وحضرت قوات الإطفاء وتمكنت من الدخول للشقة من سطح الجيران، وتمكنوا من إطفاء النار لكن كل محتوياتها تفحمت تماما بما فيه سقف الشقة.

ويبكي "المحلاوي"، قائلا:" كنت مخصص غرفة في الشقة، جمعت فيها كل جهاز ابنتي، التى كان من المفترض أن تتزوج قبل شهر رمضان، ولكن لظروف فيروس كورونا أجلنا الفرح لما بعد العيد، وكل جهازها تفحم تماما ولا أعرف ماذا أفعل الأن".

وتابع:" إنني كبرت في السن، ومن المستجيل أن أعوض ما احترق في شقتي، خاصة عفش ابنتي". وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.