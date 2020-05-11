أكثر 10 كتب قرأها المصريون على منصة "الثقافة" خلال أزمة كورونا

في ظل أزمة غير مسبوقة بسبب وباء كورونا أجبرت الملايين على التزام منازلهم، تكاتفت الجهود الرسمية وغير الرسمية لحث المواطنين على البقاء في منازلهم ومنها مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" والتي رصدت 47722 زيارة للاطلاع وتحميل إصداراتها بصيغة pdf.

"الوطن" ترصد حصاد المبادرة في مجال الكتب والإصدارات المختلفة على المنصة الخاصة بالكتب، حيث جاءت عناوين الكتب العشرة الأكثر تصدرا.

**مختارات من وثائق ثورة 1919 الصادرة عن دار الوثائق بـ 1599 زيارة.

**مذكرات الإمام محمد عبده الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بـ 1406 زيارات.

**المهنة جغرافي الصادر عن هيئة الكتاب بـ 1221 زيارة.

**الملل والنحل الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 934 زيارة.

** صياد السمك الناطق وقصص أخرى للصغار لمكسيم جورجي الصادر عن الهيئة العامة للكتاب بـ 810 زيارات.

**أخبار الزمان ومن إبادة الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 767 زيارة.

**الجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 725 زيارة.

**الجيش المصري البري والبحري على عهد محمد على بـ 651 زيارة.

**المرشد الأمين للبنات والبنين الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 639 زيارة.

**أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 595 زيارة.

** تصدرت القائمة إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب بـ 24609 زيارات.

**تلاها إصدارات المركز القومي للترجمة بـ 9636

**حلت الهيئة العامة لقصور الثقافة في المركز الثالث بـ 6811 زيارة.

** وجاءت دار الكتب والوثائق في المركز الرابع بـ 3081 زيارة.

**2559 هو عدد زيارات صندوق التنمية الثقافية.

**وكانت زيارات أكاديمية الفنون 961 زيارة والمجلس الأعلى للثقافة 453 زيارة، المركز القومي لثقافة الطفل 156 زيارة.

كما حققت الزيارات الافتراضية للمتاحف القومية والتابعة لقطاع الفنون التشكيلية 2015 جولة شاهد خلالها الزائرون المقتنيات المعروضة وتعرفوا على تاريخها.